Глава тагильской фирмы ожидает суда за избиение и сожжение подчиненного

В Свердловской области ожидает суда директор одного из торфодобывающих предприятий Нижнего Тагила. Мужчину обвиняют в избиении и сожжении подчиненного, рассказали ИА «Ура.ру» в пресс-службе региональной прокуратуры.

Следствие полагает, что глава предприятия ударил подчиненного три раза по голове металлическим предметом, который так и не был найден, после этого погрузил потерпевшего в машину и вывез из города. Затем начальник облил мужчину горючим веществом и поджег. Подчиненный скончался на месте.

Расследование уголовного дела завершено, обвинительное заключение уже сформировано, отметили в прокуратуре. Материалы переданы в Ленинский районный суд Нижнего Тагила для рассмотрения по существу.

В сентябре в городе Канске (Красноярский край) 33-летний местный житель поджег нового сожителя своей бывшей девушки, бросив в него емкость с воспламененной горючей жидкостью. Мужчину доставили в больницу с термическими ожогами 90% тела.