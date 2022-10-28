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Мещанский суд заочно выдал санкцию на арест сына красноярского губернатора Усса Артема

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Мещанский суд Москвы заочно арестовал задержанного в Италии Артема Усса, сына красноярского губернатора Александра Усса, по статье об отмывании денег. Об этом сообщается на официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы.

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Согласно данным базы МВД России, Артем Усс объявлен в международный розыск. Теперь Россия сможет просить о его экстрадиции.

Отмечается, что в отношении Усса была выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В четверг, 27 октября, сообщалось, что сотрудники генерального консульства РФ в Милане дважды встречались с Уссом с момента задержания. Они отметили, что жалоб на условия содержания у россиянина нет.

Артема Усса арестовали в Италии 19 октября. В минюсте США сообщили, что ему предъявили обвинение в уклонении от санкций. Адвокат заявил о невиновности Усса, отметив, что в Италию он приехал «по делам».

Еще один обвиняемый — Юрий Орехов — взят под стражу в Германии. Помимо Усса и Орехова США предъявили обвинения еще трем гражданам России — Светлане Кузургашевой, Тимофею Телегину и Сергею Тюлякову.

В свою очередь, губернатор Красноярского края назвал политизированными обвинения США в адрес своего сына.

21 октября стало известно, что Артем Усс отказался от экстрадиции в Соединенные Штаты. Его адвокат заявил, что в ближайшее время сторона защиты будет подавать ходатайство о его освобождении из-под содержания под стражей в тюрьме в письменной форме. В частности, учитывая, что у задержанного есть бизнес в Италии, рассматривается вариант домашнего ареста.

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