Мещанский суд заочно выдал санкцию на арест сына красноярского губернатора Усса Артема

Мещанский суд Москвы заочно арестовал задержанного в Италии Артема Усса, сына красноярского губернатора Александра Усса, по статье об отмывании денег. Об этом сообщается на официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы.

Согласно данным базы МВД России, Артем Усс объявлен в международный розыск. Теперь Россия сможет просить о его экстрадиции.

Отмечается, что в отношении Усса была выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В четверг, 27 октября, сообщалось, что сотрудники генерального консульства РФ в Милане дважды встречались с Уссом с момента задержания. Они отметили, что жалоб на условия содержания у россиянина нет.

Артема Усса арестовали в Италии 19 октября. В минюсте США сообщили, что ему предъявили обвинение в уклонении от санкций. Адвокат заявил о невиновности Усса, отметив, что в Италию он приехал «по делам».

Еще один обвиняемый — Юрий Орехов — взят под стражу в Германии. Помимо Усса и Орехова США предъявили обвинения еще трем гражданам России — Светлане Кузургашевой, Тимофею Телегину и Сергею Тюлякову.

В свою очередь, губернатор Красноярского края назвал политизированными обвинения США в адрес своего сына.

21 октября стало известно, что Артем Усс отказался от экстрадиции в Соединенные Штаты. Его адвокат заявил, что в ближайшее время сторона защиты будет подавать ходатайство о его освобождении из-под содержания под стражей в тюрьме в письменной форме. В частности, учитывая, что у задержанного есть бизнес в Италии, рассматривается вариант домашнего ареста.