Политолог предрек США и Евросоюзу торговую войну

Существует большая вероятность того, что планы Соединенных Штатов по субсидированию собственных производителей для поддержания экономики вызовут ответные меры в странах Евросоюза. США и ЕС ожидает торговая война, считает политолог, кандидат политических наук Станислав Бышок.

Ранее американское издание Politico написало, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц готовы начать торговую войну против США в случае необходимости, передает RT.

Лидеры двух стран сошлись на мнении, что в настоящий момент намечается риск возникновения недобросовестной конкуренции со стороны США, на который Европе придется ответить, сообщает телеканал «360».

«После окончания Второй мировой войны одна из идей, как не допустить новой глобальной войны, была идея постепенного снижения субсидирования и создания глобального рынка. Считается, что если все страны уберут торговые барьеры по отношению друг к другу, то в мире наступит гармоничная экономическая жизнь», — сказал политолог в беседе с Lenta.Ru.

Он отметил, что в условиях экономических кризисов страны по-прежнему продолжают придерживаться протекционизма.

«Другое дело, что США — это первая экономика мира. И если США занимаются протекционизмом, то на мир это влияет гораздо больше, чем если бы протекционизмом занялась Словакия или Конго. Поэтому европейцы и опасаются», — сказал он.

Также Бышок высказал уверенность, что Макрону и Шольцу не удастся разубедить Байдена субсидировать собственных производителей. Он объяснил это тем, что в условиях экономической нестабильности протекционизм очень популярен среди избирателей, а для Байдена принципиально задобрить электорат и сохранить свои позиции перед предстоящими выборами.

По словам эксперта, субсидии не означают, что США запретят иностранным фирмам присутствовать на своем рынке, но зарубежные товары будут стоить дороже. При этом страны ЕС, скорее всего, введут ответные меры на действия Соединенных Штатов. Это и будет трактоваться как торговая война между Евросоюзом и США.

В статье Politico подчеркивается, что у Шольца и Макрона непростые отношения и много разногласий, пишет «Ридус». Например, немецкий лидер не разделяет идею французского коллеги создания акта «Покупай европейское». Но в то же время Шольц согласен с Макроном в том, что необходимо бороться с недобросовестной конкуренцией.

Макрон и Шольц встретились в Париже 26 октября. Основной целью визита канцлера ФРГ во Францию заявлялось решение франко-немецких разногласий и проблем.

Накануне сообщалось, что Берлин выступал за расширение Евросоюза на Восток, в то время как Франция предлагала поддерживать страны, стремящиеся к интеграции в ЕС.

20 октября Макрон выразил негативное отношение к тому, что политика ФРГ и позиция канцлера Германии Олафа Шольца по вопросу энергетики изолирует его от ЕС.