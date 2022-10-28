Появились кадры задержания вымогавшего 40 млн у бизнесмена из списка Forbes

Полиция задержала 49-летнего безработного Валерия Осташина из подмосковного города Клин, подозреваемого в вымогательстве 40 млн рублей у российского миллиардера из списка Forbes Вадима Мошковича. Кадры задержания в пятницу, 28 октября, есть в распоряжении «Известий».

Мужчина был задержан при попытке получить деньги в ресторане «Веранда у дачи» на Рублевке. На кадрах видно, как он заходит в заведение, а затем выходит в сопровождении двух оперативников, одетых в гражданскую одежду, которые уже ждали вымогателя на месте.

Ранее в этот день сообщалось, что еще с августа Осташин требовал у бизнесмена крупную сумму под предлогом того, что у него якобы имелись секретные сведения о деятельности холдинга предпринимателя. Кроме того, мошенник утверждал, что в его распоряжении также якобы есть фотографии и переписки, которые разрушат репутацию миллиардера.

Однако предприниматель обратился в полицию. Требуемые им 40 млн рублей, а также телефоны и ноутбуки афериста были изъяты в качестве вещественных доказательств, а сам Осташин был препровожден в изолятор временного содержания.

Возбуждено уголовное дело по статье о вымогательстве в особо крупном размере.

Вадим Мошкович — российский предприниматель, основатель компании «Русагро» и бывший член Совета Федерации от Белгородской области. В 2020 году он занял 57-е место в рейтинге российских бизнесменов журнала Forbes. Его состояние было оценено в $1,7 млрд.