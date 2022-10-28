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ВСУ нанесли ракетный удар по онкодиспансеру в Херсоне

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Фото: REUTERS/Stringer
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по онкологическому диспансеру в Херсоне. Об этом в пятницу, 28 октября, сообщили в министерстве здравоохранения региона.

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«Киевский режим в очередной раз продемонстрировал свое отношение к жителям нашего освобожденного региона. На территории онкодиспансера нет ни военных, ни техники. Это медучреждение», — приводятся слова главы областного ведомства Вадима Ильимиева в Telegram-канале минздрава.

По его словам, при ударе никто не пострадал.

Накануне украинские войска предприняли попытку обстрела гражданской инфраструктуры Херсона, выпустив четыре ракеты HIMARS, но благодаря подразделениям противовоздушной обороны (ПВО) все ракеты были сбиты, сообщили областные экстренные службы.

Ранее, 26 октября, заместитель главы администрации региона Стремоусов заявил, что ВСУ предприняли безуспешную попытку прорвать оборону у села Давыдов Брод в Херсонской области. По его словам, части ВДВ при поддержке артиллерии 42-й мотострелковой дивизии сумели отразить все атаки, тем самым удержав позиции.

В тот же день он отмечал, что попытки ВСУ прорвать линию обороны на херсонском направлении безуспешны. Также Стремоусов развеял опасения по поводу сдачи Херсонской области.

28 октября заместитель главы администрации Херсонской области Екатерина Губарева сообщила, что Херсон и подступы к нему укрепляют на случай прорыва ВСУ. Она подчеркнула, что укрепление защиты города является превентивной мерой.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса на фоне обострившейся в регионе ситуации из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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