Кремль анонсировал переговоры Путина, Алиева и Пашиняна в Сочи

Трехсторонние переговоры лидеров России, Армении и Азербайджана пройдут в Сочи 31 октября. Об этом 28 октября говорится в сообщении Кремля.

Как уточняется, президент России Владимир Путин, его азербайджанский коллега Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудят реализацию ранее достигнутых трехсторонних договоренностей. Также стороны изучат возможные шаги по укреплению безопасности в Закавказье.

«Будут обсуждены также вопросы восстановления и развития торгово-экономических и транспортных связей», — говорится в сообщении.

На полях переговоров предусмотрены двусторонние встречи политиков.

Инициатором проведения переговоров выступила Россия.

Ранее в пятницу на внеочередной сессии совета Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Путин отметил, что Россия заинтересована в стабильности в Закавказье. Россия делает всё возможное для урегулирования отношений между Ереваном и Баку, подчеркнул президент.

26 октября о предстоящих переговорах сообщил Пашинян. Он отметил, что получил приглашение на переговоры от российского лидера.

В очередной раз ситуация на армяно-азербайджанской границе обострялась в сентябре. Стороны обвинили друг друга в эскалации, а также сообщили о погибших с каждой из сторон.

Отношения Армении и Азербайджана обострены на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов. В ноябре того же года Армения и Азербайджан при участии Москвы подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.