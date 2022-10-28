Десять человек эвакуировали при пожаре в жилом доме в Мурманске

В Мурманске при пожаре в многоквартирном доме на улице Хлобыстова эвакуировали 10 человек. Об этом сообщает региональное управление по делам гражданской обороны, защите населения от ЧС и пожарной безопасности (ГОЧС и ПБ).

Информация о возгорании поступила в ведомство 27 октября в 19:39. Как выяснилось, в подъезде пятиэтажного дома № 29 по улице Хлобыстова загорелся электрощит, пишет ИА «Би-порт».

Из подъезда были эвакуированы десять жильцов. Столько же пожарных прибыли на место происшествия для тушения. В 19:52 возгорание ликвидировали, в результате на лестничной клетке пятого этажа выгорел электрощит.

Пострадавших и погибших в результате происшествия нет.

В ночь на 3 октября в Мурманске произошел пожар в коммунальной квартире на втором этаже дома на улице Подстаницкого. Погибли четыре человека.