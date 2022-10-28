Реклама
Прямой эфир
Мир
Штайнмайер назвал разрыв между Москвой и Берлином эпохальным
Мир
Получившего ранение при нападении в ТЦ в Милане футболиста прооперировали
Интернет
Apple собирается убрать механические кнопки громкости и блокировки
Экономика
Основатель «Ростик’са» поддержал возвращение бренда в Россию
Армия
Пушилин сообщил о продвижении российских войск на авдеевском направлении
Авто
ГИБДД Якутии получила новейшие комплексы фиксации нарушений ПДД
Мир
Киевлян призвали использовать светоотражатели из-за отсутствия уличного освещения
Мир
Польша намерена потребовать у РФ возмещение ущерба за годы войны
Экономика
Пушков заявил о необратимости процесса ухода от доллара
Армия
В Херсонской области средства ПВО сбили украинский вертолет Ми-8
Мир
Читатели Daily Mail поддержали Путина и призвали поставить США на место
Армия
Российские войска отбили атаку ВСУ на южно-донецком направлении

ЦБ РФ сохранил ключевую ставку в 7,5%

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Банк России (Центробанк) ожидаемо принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 7,5% годовых, следует из заявления регулятора, опубликованного 28 октября.

Прогноз и ныне там: на рынке ожидают сохранения ключевой ставки в 7,5% в октябре
Почему, несмотря на это, ставки по вкладам и кредитам будут расти

Как сообщается, текущие темпы прироста потребительских цен в целом остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции. Прогноз по инфляции на конец 2022 года уточнен до 12,0–13,0% и учитывает в том числе перенос сроков индексации тарифов ЖКХ.

«По оценкам Банка России, частичная мобилизация будет сдерживающим фактором для динамики потребительского спроса и инфляции на горизонте ближайших месяцев. Однако в последующем ее эффекты будут проинфляционными за счет усиления ограничений на стороне предложения», — говорится в сообщении.

Дальнейшие решения будут приниматься Центробанком с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков, подчеркнул регулятор.

Согласно прогнозу Центробанка, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5,0–7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024-м.

Решение о сохранении ключевой ставки на уровне 7,5% было ожидаемо для многих экспертов. Такой исход спрогнозировали 11 из 13 аналитиков из крупнейших российских кредитных организаций, опрошенных «Известиями».

Портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Евгений Жорнист рассказал «Известиям» 25 октября, что в этом году снижения ставки может и не случиться, к концу года прогнозируется показатель на уровне 7,5% годовых. При этом он предположил, что в 2023 году цикл снижения ставки вполне может быть продолжен.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022