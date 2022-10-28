ЦБ РФ сохранил ключевую ставку в 7,5%

Банк России (Центробанк) ожидаемо принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 7,5% годовых, следует из заявления регулятора, опубликованного 28 октября.

Как сообщается, текущие темпы прироста потребительских цен в целом остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции. Прогноз по инфляции на конец 2022 года уточнен до 12,0–13,0% и учитывает в том числе перенос сроков индексации тарифов ЖКХ.

«По оценкам Банка России, частичная мобилизация будет сдерживающим фактором для динамики потребительского спроса и инфляции на горизонте ближайших месяцев. Однако в последующем ее эффекты будут проинфляционными за счет усиления ограничений на стороне предложения», — говорится в сообщении.

Дальнейшие решения будут приниматься Центробанком с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков, подчеркнул регулятор.

Согласно прогнозу Центробанка, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5,0–7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024-м.

Решение о сохранении ключевой ставки на уровне 7,5% было ожидаемо для многих экспертов. Такой исход спрогнозировали 11 из 13 аналитиков из крупнейших российских кредитных организаций, опрошенных «Известиями».

Портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Евгений Жорнист рассказал «Известиям» 25 октября, что в этом году снижения ставки может и не случиться, к концу года прогнозируется показатель на уровне 7,5% годовых. При этом он предположил, что в 2023 году цикл снижения ставки вполне может быть продолжен.