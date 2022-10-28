Подтвержден кредитный рейтинг компании «Пионер»

Агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг компании «Пионер» на уровне «А-(RU)» по национальной шкале для РФ, прогноз «Стабильный».

Как говорится в пресс-релизе АКРА, оценка обусловлена сильным операционным риск-профилем, низкой долговой нагрузкой и высокими показателями рентабельности и обслуживания долга.

«В 2021 и 2022 годах компания существенно нарастила земельный банк. Это позволит по итогам 2023 года увеличить портфель строительства до объема более 1 млн кв. м и значительно повысить продажи и выручку в период с 2023 по 2025 год», — рассказали в агентстве.

Аналитики также отметили сильную оценку ликвидности ГК «Пионер», которая связана с «ожидаемым в 2022–2025 годах положительным свободным денежным потоком, комфортным графиком погашения долга, а также возможностью привлечения дополнительных объемов ликвидности из внешних источников».

Тем не менее сдерживающее влияние на рейтинг оказывают высокий отраслевой риск и средние оценки рыночной позиции и размера бизнеса компании. АКРА ожидает по итогам этого года снижение выручки компании примерно на 20% к показателю за 2021 год из-за сокращения портфеля текущего строительства, переноса сроков начала реализации части новых проектов и существенного снижения продаж во II квартале на фоне общей негативной ситуации на рынке.

Агентство обратило внимание на то, что средняя цена продажи жилой недвижимости ГК «Пионер» в IIi квартале года выросла более чем на 30% по сравнению с показателем на конец 2021-го. Такой рост был обусловлен как общей рыночной динамикой, так и увеличением доли проектов премиального сегмента в структуре продаж компании.

Согласно сайту АКРА, оценка A-(RU) указывает на умеренно высокий уровень кредитоспособности компании с «некоторой чувствительностью к воздействию неблагоприятных перемен в коммерческих, финансовых и экономических условиях» в стране. При этом «стабильный» прогноз предполагает неизменность рейтинга на протяжении 12–18 месяцев. Оценка была присвоена на основании сведений, предоставленных ГК «Пионер», информации из открытых источников, а также баз данных АКРА.