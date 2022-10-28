Тысячи англичан стесняются ходить на работу, потому что не могут себе позволить мыло и дезодорант. Они не покупают средства личной гигиены, поскольку с трудом оплачивают другие счета, сообщил 27 октября телеканал Sky News со ссылкой на исследование Hygiene Bank.

В отчете говорится, что сегодня 3,2 млн англичан живут в условиях бедности.

«Чаще всего граждане обходятся без средств для бритья, дезодоранта, стирального порошка и других чистящих средств. Четверть из опрошенных сказали, что они остались без туалетной бумаги или мыла, а 30% женщин не покупали личные средства гигиены», — следует из результатов исследования.

Так, часть респондентов заявила, что моют голову раз в неделю, тогда как раньше делали это через день. Кроме того, некоторые англичане отказались от геля для душа, пользуясь пенкой от шампуня.

Основные же средства идут на оплату счетов и продукты первой необходимости.

Всего в исследовании приняли участие 2200 человек.

Ранее, в конце августа, британское издание Evening Standard посоветовало британцам мыть посуду в тазике и принимать душ, а не ванну. Среди прочего рекомендовалось заделать оконные и дверные щели, а также установить солнечные батареи.

19 октября в Бюро национальной статистики Великобритании рассказали, что по итогам сентября годовая инфляция в стране ускорилась до 10,1 с 9,9% месяцем ранее. Наибольший вклад в рост инфляции внес рост цен на продукты питания. Некоторые эксперты назвали это самым заметным скачком цен с 1980 года.

Великобритания и ряд других европейских стран столкнулась с ростом цен на энергоносители и продовольствие после введения санкций против России. Запад усилил санкционное давление на РФ в связи со спецоперацией по защите Донбасса. Однако введенные ограничения привели к серьезным последствиям для всей мировой экономики.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».