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ВС РФ уничтожили 180 военных ВСУ на николаево-криворожском направлении

Представитель МО Конашенков заявил об уничтожении 180 солдат при ударах по резервам ВСУ
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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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ВС РФ уничтожили 180 украинских военных при ударах по резервам вооруженных сил Украины (ВСУ) на николаево-криворожском направлении. Об этом в пятницу, 28 октября, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что удары наносились артиллерией и авиацией. Также российские войска уничтожили восемь боевых бронированных машин ВСУ и шесть автомобилей.

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Кроме того, Конашенков заявил, что российские военные уничтожили пять складов ВСУ в Херсонской области и в районе Николаева.

«Уничтожено пять складов боеприпасов ВСУ в районах населенных пунктов Веселое Донецкой Народной Республики (ДНР), Давыдов Брод, Новая Каменка Херсонской области и города Николаев», — отметил он.

Днем ранее в Минобороны РФ заявили, что российские военные сорвали наступление ВСУ на николаево-криворожском направлении. Конашенков отметил, что ВСУ были отброшены на исходные рубежи. Уничтожено свыше 60 украинских военных, шесть боевых бронированных машин и семь автомобилей.

25 октября ВС России сбили украинский МиГ-29 в Николаевской области и поразили стоянку вертолетов в ДНР.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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