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В Киргизии 1 ноября отменят введенный из-за коронавируса режим ЧС

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Фото: TASS/EPA/Igor Kovalenko
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Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в Киргизии, объявленный в 2020 году из-за пандемии коронавируса, отменяется с 1 ноября. Постановление об этом 28 октября подписал премьер-министр республики Акылбек Жапаров.

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«Данное решение принято в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации по COVID-19 и продолжением снижения регистрации заболеваемости коронавирусной инфекцией на территории Кыргызской Республики», — говорится в сообщении на сайте правительства Киргизии.

Режим ЧС ввели распоряжением правительства 22 марта 2020 года. Решение приняли на фоне объявления Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19 и выявлением случаев заболевания на территории Киргизии.

Сейчас все регистрируемые случаи заболеваний коронавирусной инфекцией среди граждан страны протекают в легкой или бессимптомной форме.

26 октября глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала журналистам, что в России выявлено два новых варианта COVID-19, один из них — подвид штамма «Омикрон» «Цербер». По ее словам, вместе с этим эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в России управляемая.

11 октября ученые предупредили о сверхбыстром распространении варианта коронавируса, получившего неофициальное название «Цербер». Это штамм BQ.1.1, который отходит от линии ВА.5 «Омикрона». Как выяснили «Известия», рост инфицирования этим штаммом может стать одной из причин третьей волны заболеваемости вариантами «Омикрона» в Европе.

В России продолжается кампания по вакцинации. Жителей прививают бесплатно. Всего в РФ зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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