Запад хочет избежать разделения мира из-за ситуации на Украине. Об этом заявила представитель МИДа Франции Анн-Клер Лежандр, комментируя выступление президента России Владимира Путина в международном дискуссионном клубе «Валдай».

«То, что пытается сделать Владимир Путин, — это вернуть нас к ситуации, когда мы возвращаемся в логику военных блоков. А мы хотим избежать подобного разделения мира», — сказала Лежандр в эфире TF1.

Накануне во время ответов на вопросы дискуссионного клуба «Валдай» Путин указал, что не Россия, а именно Запад довел до сегодняшней ситуации и событий на Украине. Он подчеркнул, что начать специальную военную операцию было необходимо, так как Украина готовилась к очередным военным операциям и не прекращала обстрелы Донбасса. Ждать в таких условиях было нельзя, добавил президент.

Также он подчеркнул, что открытое признание Западом финансирования переворота на Украине является хамством. По его словам, Запад, назвав сумму, потраченную на госпереворот в 2014 году, фактически признал свою организационную роль в этих событиях.

Помимо этого, российский лидер отметил, что Запад в последние годы предпринял целый ряд шагов на обострение ситуации, в числе которых — разжигание на Украине. Политика Запада — «опасная, кровавая и грязная игра, в которой не ставятся во внимание интересы других государств».

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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