Монетарная пауза

Полугодовой цикл монетарного смягчения ЦБ видится завершенным. За шесть месяцев и шесть шагов Центробанк вернул ставку к докризисным уровням 2021 года, и пора остановиться, чтобы оценить эффект от ранее принятых решений.



После февральского шока и вынужденного повышения ключевой ставки до 20% (чтобы стабилизировать настроения, остановить отток ликвидности из банковской системы и девальвацию рубля) экономика реально адаптировалась, доверие корпораций и частного сектора вернулось, рубль стал самой крепкой валютой в мире, а мрачные весенние оценки рынка по инфляции под 20% оказались преувеличенными.



Но сейчас возникли новые риски для ценовой стабильности. Геополитический вызов и последовавшая в сентябре частичная мобилизация привели к новой волне бегства в наличность под триллион рублей, а структурный профицит ликвидности кредитной системы лишь за месяц резко снизился в три раза, и сейчас показатель стабилизируется на уровне немногим более 1 трлн рублей.



Все это отражается на ожиданиях населения и компаний. Оценки инфляции на год вперед поднялись до максимумов лета, промышленники повышают цены, летняя дефляция, похоже, окончательно ушла из статистических сводок, а деловая активность и уверенность пошли вниз.



В условиях ухудшения ожиданий и снижения инструментов ликвидности у ЦБ не остается аргументов для очередного шага вниз по ставке. Возможно, 7,5% — это нижний предел ключевой до конца года. Ряд экспертов не исключают и ужесточения, но я полагаю, это лишнее. Хватит и паузы в смягчении.



Реализация сценария предполагает движение ставок и на кредитно-депозитном рынке. Так, доходности по вкладам вряд ли вновь снизятся до 6,5%, что были еще месяц назад, а вот подъем ставок немногим выше 7% может быть и в ближайший месяц, статистика по процентам во вкладах топ-10 банков это скоро отразит.

Кредиты теперь дешеветь не будут, а банки будут уже учитывать возросшие проинфляционные риски и могут двигать процентную планку вверх.

На рынок финансовых инструментов заморозка ставки не окажет сильного влияния, и вот почему. Рубль не ослаблялся на фоне смягчения, а это априори жесткая связка. Так почему российская национальная валюта должна укрепляться, если ЦБ нажмет на тормоз? Для рубля важнее траектория экспорта и импорта, а там темп притоков замедляется, а вот темп оттоков восстанавливается после весеннего провала импорта из-за санкций и ухода международных корпораций. К концу года ожидания прежние — уход доллара в диапазон 65-70 рублей, а юань может подняться к 9,5.



Для акций изменение курса ЦБ также может пройти незаметно. Российские бумаги и так дешевы на фоне постоянных санкционных испытаний низкой ликвидности рынка. Правда, сейчас актуализировался дивидендный драйвер, поэтому скоро я жду рынок выше. А среднесрочные ожидания значительно выше текущих, по сути, депрессивных уровней цен. ОФЗ в принципе учитывают паузу ЦБ и могут консолидироваться на текущих уровнях. А ставки по долгосрочным бумагам сейчас несколько выше банковских продуктов. Это может быть интересно с инвестиционной точки зрения.

Несмотря на видимый процесс замедления восстановления экономики, все же критичного в заморозке курса ЦБ ничего нет. Ставка и так относительно низкая, даже уже по меркам мира, где глобальные ЦБ в панике из-за исторической инфляции до 10% в США и выше в Европе вынуждены сильно поднимать свои показатели.



Да и исчезновение дефляции лишь задержит снижение годовой инфляции. Как и ранее, ожидаю, что уровень цен изменится до 14% год к году, хотя на рынке уже есть оценки ниже 13% в 2022-м. А просадка по ВВП точно уложится в 4%, при том, что еще весной многие ожидали обвал под 10%. Мои прогнозы не корректировались и, видимо, сбудутся.

Автор — эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»

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