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В Польше выразили желание разместить ядерное оружие НАТО в стране

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Фото: Global Look Press/Dominika Zarzycka
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Польша заинтересована в размещении ядерного оружия НАТО на своей территории в рамках программы альянса, однако переговоры по этому вопросу пока не ведутся. Об этом 28 октября заявил глава Бюро международной политики канцелярии президента республики Якуб Кумох.

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«Президент [Анджей Дуда] не сказал, что Польша ведет переговоры, а только то, что такие переговоры были, и это правда — такие разговоры были. Они были в так называемой концептуальной фазе», — сказал Кумо в эфире телеканала Polsat.

Он также подчеркнул, что Польша поддерживает размещение сил НАТО в своей стране и заинтересована в участии в программе Nuclear Sharing.

Nuclear Sharing — концепция политики НАТО, которая позволяет странам-членам, не имеющим собственного ядерного оружия, участвовать в планировании использования оружия альянса.

В начале октября заместитель главы пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател заявил, что Вашингтон не намерен размещать ядерное оружие в Польше. Аналогичное решение касается всех стран, вступивших в НАТО после 1997 года. Польша же присоединилась к Североатлантическому альянсу в 1999 году.

5 октября Дуда напомнил, что размещение в стране ядерного оружия США является открытой темой. По его словам, отсутствие в стране подобного вооружения остается проблемой.

В свою очередь член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик сказал в беседе с «Известиями», что размещение ядерного оружия в Польше станет опрометчивым шагом, на который Россия вынуждена будет «отреагировать соответствующим образом».

21 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также в постоянных угрозах в адрес Москвы. Глава государства предупредил пытающихся угрожать ядерным оружием, что «роза ветров может развернуться и в их сторону».

Москва использует все средства для защиты страны и российского народа, заверил он.

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