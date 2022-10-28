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Штайнмайер назвал разрыв между Москвой и Берлином эпохальным

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Фото: REUTERS/Michele Tantussi
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Конфликт на Украине и проведение специальной военной операции (СВО) на ее территории привели к тому, что в отношениях между Москвой и Берлином образовался «эпохальный разрыв», заявил 28 октября президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, его слова приводит Reuters.

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«Когда мы смотрим на сегодняшнюю Россию, старые мечты уходят. Наши страны сегодня противостоят друг другу», — отметил президент.

По его словам, с начала кризиса на Украине мечта первого президента СССР Михаила Горбачева об общем европейском доме потерпела крах, а Германия погрузилась в период серьезных экономических потрясений и отсутствия безопасности, «которое, как нам казалось, мы преодолели». Он добавил, что существует множество опасений о том, что огонь войны охватит своим пожаром всю Европу.

В то же время президент добавил, что Германия, с его точки зрения, не является стороной конфликта на Украине.

5 октября Франк-Вальтер Штайнмайер впервые с момента начала спецоперации по защите Донбасса посетил Киев. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и пообещал ему всестороннюю поддержку от Германии. В частности, президент ФРГ пообещал предоставить для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ) новые единицы боевой техники, такие как реактивные системы залпового огня (РСЗО) Mars II и четыре дополнительные гаубицы типа Panzerhaubitze 2000.

За день до этого, 24 октября, канцлер Германии Олаф Шольц объявил, что намерен обеспечивать финансирование Украины для ее восстановления ближайшие десятилетия. Немецкий лидер назвал это планом Маршалла XXI века.

Западные страны начали помогать Украине финансово и материально на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. О ее начале было объявлено 24 февраля в связи с обострением ситуации из-за обстрелов украинских войск.

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