Получившего ранение при нападении в ТЦ в Милане футболиста прооперировали

Испанский защитник итальянского футбольного клуба «Монца» Пабло Мари, получивший ножевые ранения при атаке в торговом центре в Милане, перенес операцию. Об этом 28 октября сообщается на сайте команды.

«Сегодня утром специалисты отделения общей хирургии и травм больницы Нигуарда в Милане провели операцию по восстановлению двух поврежденных мышц на спине Пабло Мари», — уточнили в клубе.

Операция прошла успешно, спортсмен пробудет в больнице три дня.

Как уточнили в клубе, после выписки футболисту потребуется реабилитация в течение двух месяцев. После ее завершении Мари начнет тренировки.

27 октября вечером злоумышленник напал с ножом на посетителей одного из торговых центров Милана. В результате четыре человека получили ранения, один погиб. Среди пострадавших был Мари.

Полицейские обезвредили и задержали нападавшего, его личность установлена. Проводится расследование.