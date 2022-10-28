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В Госдуме оценили шансы на переговоры между Россией и США

Депутат Белик: Россия готова на переговоры США, рассчитывая на относительное здравомыслие Запада
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Россия готова к переговорам с США, но если Вашингтон не согласится на диалог, Москва будет действовать теми способами и методами, которые считает нужными. Об этом 28 октября заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

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Таким образом он прокомментировал статью The Washington Post о том, что Белому дому следовало бы прислушаться к президенту России Владимиру Путину и начать переговоры с РФ, так как эта необходимость «вопиюще очевидна».

«Россия со своей стороны всё сделала до начала специальной военной операции, мы достаточно конкретно и ясно предложили своим теперь уже бывшим западным партнерам сесть за стол переговоров и определить те границы, за которые не надо переходить. Россия четко обозначила свою позицию, что теоретическое, практическое вступление Украины в НАТО для нас неприемлемо, потому что прямая угрозам нам», — приводит слова Белика «Дума ТВ» для «Известий».

Депутат подчеркнул, что сейчас в отношениях РФ и Запада наступил «более сложный» этап, но Москве «очень бы хотелось рассчитывать на относительное здравомыслие стран Запада».

«Потому что мы показали, что для нас есть определенные границы, через которые мы не дадим перешагнуть. Мы доведем до логического конца спецоперацию. У нас есть силы и средства, чтобы сдерживать любую опасность. Мы всё прекрасно понимаем, да и они понимают, что Украина — это не субъект переговоров и с ними не о чем говорить. Будет желание у США договариваться — мы готовы, не будет — будем действовать теми способами и методами, которые считаем нужными», — заключил Белик.

27 октября в ходе выступления на дискуссионном клубе «Валдай» президент России назвал цель ядерной риторики Запада. Глава государства подчеркнул, что она кроется в стремлении США и европейских стран надавить на всех участников международного сообщества для противостояния России.

Путин указал на то, что Россия никогда ничего не говорила о возможности применения ядерного оружия. Между тем, к примеру, экс-премьер Великобритании Лиз Трасс прямо сказала о его возможном применении Великобританией. Президент заявил, что политика Запада представляет собой «опасную, кровавую и грязную игру, в которой не ставятся во внимание интересы других государств».

В свою очередь, президент США Джо Байден, комментируя заявление российского лидера, заявил, что продолжающиеся упоминания ядерного оружия Путиным не говорят об отсутствии у Москвы намерений применить его.

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