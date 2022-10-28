МИД Китая заявил, что высоко ценит приверженность Путина принципу единства Пекина и Тайбэя

КНР высоко ценит приверженность президента РФ Владимира Путина принципу «одного Китая». Об этом 28 октября заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«Мы высоко ценим позицию президента Путина. Я хочу подчеркнуть, что принцип одного Китая является всеобщим консенсусом международного сообщества и общепризнанной базовой нормой международных отношений», — сказал он на брифинге.

Накануне российский лидер заявил, что Тайвань является неотъемлемой частью КНР. Он подчеркнул, что Москва всегда придерживалась этой позиции, и раскритиковал визит на остров спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси.

Пелоси прибыла на Тайвань 2 августа. В ответ на это войска КНР начали масштабные учения с боевыми стрельбами вокруг острова. 10 августа официальный представитель восточной зоны боевого командования армии Китая Ши И отчитался об успешном выполнении поставленных задач у берегов Тайваня.

Тайвань является частью Китая, однако уже много десятилетий живет как независимое государство. США утверждают, что не оспаривают принадлежность острова КНР, однако в то же время оказывают поддержку тайваньским властям, в том числе поставками оружия.