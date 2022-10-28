В Японии 17 человек пострадали в результате ДТП с автобусом
В Японии 17 человек пострадали в результате ДТП с автобусом. Об этом в пятницу, 28 октября, сообщает NHK.
По данным телеканала, инцидент произошел в городе Тоехаси в центральной части страны. Автобус столкнулся с легковым автомобилем и от удара перевернулся.
Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Спасатели транспортируют пострадавших в ближайшую больницу.
Полиция начала расследование по факту произошедшего.
20 июля в японском городе Ёсида произошло ДТП, в ходе которого пострадали два ребенка дошкольного возраста и один взрослый. Автомобиль наехал на группу детей, когда они гуляли вместе с воспитателем. Он успел закрыть собой детей, тем самым защитив их от прямого столкновения с автомобилем.