В Москве заочно арестовали и объявили в розыск сына губернатора Красноярского края Усса

Задержанный в Милане по обвинениям США сын красноярского губернатора Артем Усс заочно арестован в России, его подозревают в отмывании денежных средств. Об этом говорится 27 октября на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.

Как уточнили в суде, Усс обвиняется в совершении преступления по части 4 статьи 174 Уголовного кодекса России.

Наказание по этой статье предусматривает, в том числе, принудительные работы до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового.

Из базы данных МВД следует, что Усса объявили в федеральный розыск. Россия намерена потребовать его экстрадиции из Италии.

Накануне стало известно, что с момента задержания сотрудники генерального консульства РФ в Милане дважды встречались с Уссом. Жалоб на условия содержания у него нет.

Артема Усса арестовали в Италии 19 октября. По данным минюста США, ему предъявили обвинение в уклонении от санкций. Адвокат заявил о невиновности подзащитного, отметив, что в Италию он приехал «по делам».

Еще один обвиняемый — Юрий Орехов — арестован в Германии. Помимо Усса и Орехова США предъявили обвинения еще трем гражданам России — Светлане Кузургашевой, Тимофею Телегину и Сергею Тюлякову.

Губернатор Красноярского края Александр Усс назвал политизированными обвинения США в адрес сына.

20 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не оставит без ответа охоту за россиянами по линии американских правоохранителей и спецслужб.

21 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что дипломатические представительства России примут активное участие в защите интересов Артема Усса, так как он является гражданином РФ.