Реклама
Прямой эфир
Мир
В МИД Франции ушли от ответа на вопрос об использовании спутников на Украине
Туризм
«Аэрофлот» возобновит полеты в Каир с 12 ноября
Общество
Эвакуация мирных жителей с правобережья Херсонской области завершена
Мир
В Китае высоко оценили приверженность Путина принципу единства КНР
Политика
Путин включил летчика Ярошенко в состав Общественной палаты
Авто
Китайский IT-гигант Baidu представил серийный кроссовер Robo-01
Мир
Орбан заявил о попадании Евросоюза в яму из-за санкций против России
Экономика
Итальянские Pirelli и Ferrero не намерены уходить из России
Общество
Черные ящики разбившегося Су-30 расшифруют в Люберцах
Политика
В ГД предрекли сокращение помощи Киеву в случае победы республиканцев в США
Мир
Один человек погиб и трое ранены в результате взрыва в Стамбуле
Армия
В Санкт-Петербурге допустили окончание частичной мобилизации 30 октября

Гособвинение запросило для казанского маньяка пожизненный срок

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Верховном суде Татарстана начались прения по делу о серии нападений на девушек и женщин в Казани. Как установило следствие, они происходили с 2009 по 2017 год.

На скамье подсудимых — 50-летний Игорь Птицын. Ему предъявлено обвинение сразу по нескольким статьям: в убийстве и покушении на него, а также в покушении на изнасилование и насильственных действиях сексуального характера.

Жертвами преступлений стали молодая женщина и две несовершеннолетние девочки. Четырем их тех, на которых напал Птицын, удалось выжить, две получили тяжелые травмы.

Прокурор республики Илдус Нафиков запросил для него пожизненное лишение свободы, пишет Inkazan.ru со ссылкой на старшего помощника главы ведомства по взаимодействию со СМИ Руслана Галиева.

Также прокуратура просит назначить подсудимому принудительное амбулаторное наблюдение и лечение у психиатра по месту отбывания наказания.

ИА «Татар-информ» уточняет, что раскрыть убийство удалось 11 лет спустя с помощью новейших методик. Криминалисты исследовали вещественные доказательства и обнаружили на них следы Птицина, которого на тот момент подозревали в другом преступлении. Экспертиза подтвердила полное совпадение ДНК.

Ранее, 15 октября, сообщалось, что бывший замруководителя отдела по расследованию особо важных дел прокуратуры РСФСР Исса Костоев предположил, что у советского серийного убийцы Андрея Чикатило могли остаться нераскрытые преступления. Именно следственной группе Костоева удалось задержать маньяка.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022