Гособвинение запросило для казанского маньяка пожизненный срок

В Верховном суде Татарстана начались прения по делу о серии нападений на девушек и женщин в Казани. Как установило следствие, они происходили с 2009 по 2017 год.

На скамье подсудимых — 50-летний Игорь Птицын. Ему предъявлено обвинение сразу по нескольким статьям: в убийстве и покушении на него, а также в покушении на изнасилование и насильственных действиях сексуального характера.

Жертвами преступлений стали молодая женщина и две несовершеннолетние девочки. Четырем их тех, на которых напал Птицын, удалось выжить, две получили тяжелые травмы.

Прокурор республики Илдус Нафиков запросил для него пожизненное лишение свободы, пишет Inkazan.ru со ссылкой на старшего помощника главы ведомства по взаимодействию со СМИ Руслана Галиева.

Также прокуратура просит назначить подсудимому принудительное амбулаторное наблюдение и лечение у психиатра по месту отбывания наказания.

ИА «Татар-информ» уточняет, что раскрыть убийство удалось 11 лет спустя с помощью новейших методик. Криминалисты исследовали вещественные доказательства и обнаружили на них следы Птицина, которого на тот момент подозревали в другом преступлении. Экспертиза подтвердила полное совпадение ДНК.

Ранее, 15 октября, сообщалось, что бывший замруководителя отдела по расследованию особо важных дел прокуратуры РСФСР Исса Костоев предположил, что у советского серийного убийцы Андрея Чикатило могли остаться нераскрытые преступления. Именно следственной группе Костоева удалось задержать маньяка.