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Apple собирается убрать механические кнопки громкости и блокировки

BFM TV: Apple собирается заменить механические кнопки громкости и блокировки на тактильные
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Фото: REUTERS/Mike Segar
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Apple собирается убрать механические кнопки громкости и блокировки с новых iPhone. Об этом в пятницу, 28 октября, сообщает телеканал BFM TV.

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«Изменение может произойти в ближайшие месяцы, с появлением iPhone следующего поколения в сентябре 2023 года», — говорится на сайте телеканала.

Как пояснил BFM TV аналитик Минг-Чи Куо, компания заменит механические кнопки, расположенные по краям мобильного телефона, на тактильные.

«Это фиксированная кнопка, которую нельзя нажать, особенно когда iPhone выключен, что позволит пользователям избежать большого количества сбоев, связанных с механическими кнопками», — сказал он.

При этом, добавил эксперт, благодаря очень реалистичной вибрации у пользователя создается впечатление, что он действительно нажимает кнопку, когда устройство включено.

По словам аналитика, изменение затронет только топовые модели серии, включая iPhone 15 Pro, Pro Max и, возможно, Ultra. Тогда как базовый iPhone 15 и версия Plus сохранят привычные кнопки.

Ранее, 27 сентября, стало известно, что Apple отказалась от планов увеличить производство iPhone 14 из-за низкого спроса. Компания уведомила производителей комплектующих об отказе от выпуска 6 млн смартфонов, который был запланирован на вторую половину 2022 года. Всего Apple планирует создать 90 млн аппаратов, что соответствует прошлогоднему показателю.

В том же месяце Apple презентовала обновленную линейку смартфонов, а также новое поколение часов Apple Watch и беспроводных наушников AirPods Pro 2.

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