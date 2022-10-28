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Юрист оценил возможность вылета за границу после завершения мобилизации в регионах

Юрист Васильев рассказал, с какими сложностями могут столкнуться получившие повестку мужчины при вылете за границу
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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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Юрист Василий Воробьев в пятницу, 28 октября, рассказал «Известиям», возможно ли вылететь за границу тем, кто получил повестку, в случае если мобилизация в регионе уже была завершена.

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«Для того чтобы гражданин из всех учетов пропал как человек, который подлежит мобилизации, ему придется явиться в военкомат, и если там его отпустят, то тогда никаких препятствий по выезду за границу у него не будет», — рассказал юрист.

При этом в случае возникновения вопросов следует обратиться в военкомат, пояснил Воробьев.

21 октября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что конкретной даты завершения частичной мобилизации в РФ пока нет. Он отметил, что выводы о ходе частичной мобилизации пока делать рано, в ряде регионов она продолжается и уроки из процесса выносятся.

Ранее, 14 октября, президент России Владимир Путин предположил, что все мобилизационные мероприятия будут завершены в течение примерно двух недель. В тот же день его пресс-секретарь Дмитрий Песков, исходя из этих слов главы государства, пришел к выводу, что частичная мобилизация закончится до конца октября. Он также отметил, что президент не получал никаких предложений о дополнительных мобилизационных мерах от Минобороны РФ.

Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября. Министр обороны РФ Сергей Шойгу тогда пояснил, что данная мера необходима для контроля над территориями, ранее освобожденными в ходе спецоперации на Украине.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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