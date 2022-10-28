Карта спецоперации на Украине 28 октября

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 28 октября можно в материале «Известий».

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, за минувшие сути ВС РФ отразили атаки ВСУ в направлении Берестового Харьковской области, уничтожено более 150 украинских военных, танк и пять БМП. Кроме того, российские артиллеристы и авиация уничтожили свыше 180 украинских военнослужащих на николаево-криворожском направлении за сутки и отразили атаку ВСУ на южно-донецком направлении.

ПВО РФ сбила украинский вертолет Ми-8, шесть снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган» и перехватила три беспилотника, а авиация, ракетчики и артиллеристы поразили шесть пунктов управления ВСУ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».