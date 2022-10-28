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Уголовное дело возбуждено после гибели экс-ректора МАИ Геращенко

Уголовное дело возбуждено после гибели экс-ректора МАИ Анатолия Геращенко
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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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После гибели экс-ректора Московского авиационного института (МАИ) Анатолия Геращенко возбуждено уголовное дело, сообщил источник «Известий» 28 октября.

О смерти Геращенко стало известно 21 сентября. Находясь в институте, он упал с большой высоты, пролетев несколько лестничных пролетов, и погиб.

Уголовное дело возбуждено по ст. 216 УК РФ (Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Как полагают следователи, лестница на третьем этаже вуза не была оборудована защитными ограждениями, из-за чего Геращенко сорвался вниз и погиб.

Анатолий Геращенко работал в МАИ в 1977–2007 годах на должностях ведущего инженера, главного механика, проректора по развитию комплекса института и социальным вопросам. С 2007 по 2015 год был ректором учреждения. В последние годы жизни Геращенко был советником ректора. Опубликовал более 100 научных трудов, статей.

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