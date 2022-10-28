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Столичные школьники пройдут индивидуальные профпробы на «Фестивале профессий» на ВДНХ

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Фото: Пресс служба Фонда Гуманитарных Проектов
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31 октября в инновационно-образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ стартует «Фестиваль профессий» для школьников, который охватит 9 профессиональных направлений в двух форматах — мини-лектория и практической части.

Участниками «Фестиваля профессий» станут дети, зарегистрированные на платформе проекта «Билет в будущее» bvbinfo.ru и прошедшие первый этап — онлайн-диагностику. Профессиональные пробы для школьников продлятся 60 минут: за это время они станут слушателями мини-лектория, а затем смогут решить профессиональные кейсы на практике. На лекции наставник расскажет участникам про новые тенденции развития широкого круга профессий, а в практической части предоставит возможность учащимся решить кейсовые задания, которые познакомят их с особенностями каждой конкретной специальности.

Всего фестиваль охватит 9 профессиональных сред: безопасная, умная, социальная, здоровая, комфортная, индустриальная, креативная, деловая и — новая в 2022 году — аграрная среда. Учащийся сможет понять, что ему ближе, основываясь на итогах своей персональной профдиагностики в рамках фестиваля. Профессиональные пробы позволят детям-участникам опытным путем узнать, над какими проблемами и задачами работают профессионалы в той или иной сфере, а также помогут составить представление о тех навыках и профессиональных компетенциях, которые необходимы для развития в выбранном направлении. Школьники впервые примут участие в фестивале с таким количеством профессий, которые охватывают более 90% рынка труда.

«Чтобы ученику не запутаться в потоке и количестве предлагаемых альтернатив, мы, во-первых, создали вводную лекционную часть, где предложим ему доступно оценить актуальность профессий, а во-вторых, с помощью практических заданий, узнать специфику выбранной отрасли. Ребенок комфортно пройдет этапы проекта при участии опытного наставника, который поможет сформулировать личные цели профессионального трека школьника. Так, уже более 1,3 млн детей в 2022 году получают индивидуальные профрекомендации на платформе проекта bvbinfo.ru, а помогают им в этом более 17 тыс. педагогов-навигаторов», — сообщил директор Фонда гуманитарных проектов, член Общественной палаты РФ Иван Есин.

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