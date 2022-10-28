Дома разрешили строить рядом с аэропортом Красноярска

Росавиация выпустила приказ, утверждающий сокращенные границы приаэродромной территории, а точнее ее седьмой подзоны. В соответствии с этим документом владельцам участков в Емельяновском районе Красноярка вернут права на строительство жилья. Также на высвободившихся землях можно будет строить школы, больницы и другие социально значимые объекты.

ИА KrasnoyarskMedia поясняет, что при участии регионального правительства был подготовлен новый проект решений об установлении приаэродромной территории в существенно сокращенных границах. Проект прошел согласования, санитарно-эпидемиологическую экспертизу, утвержден Росавиацией и зарегистрирован в Минюсте РФ.

В ближайшие годы, как заключает агентство, благодаря этому проекту в Емельяновском районе ожидается рост индивидуального жилищного строительства и возведение соцобъектов, в том числе школы на 450 мест и поликлиники в Емельяново, врачебных амбулаторий в Дрокино и Минино.

По словам главы краевого правительства Юрия Лапшина, удалось найти оптимальный баланс между соблюдением норм авиационной безопасности, установленных Воздушным кодексом, и необходимостью социально-экономического развития территории. До этого в Емельяновском районе были поставлены на паузу сразу несколько важных объектов здравоохранения, образования, спорта и инфраструктуры. Пройти госэкспертизу проектной документации этих объектов не позволяли действующие нормы. Сейчас ограничения сняты.

Приаэродромная территория международного аэропорта Красноярск была установлена приказом Росавиации в 2019 году. Самой обширной стала ее седьмая зона, в которой самолеты создают повышенный уровень шума.