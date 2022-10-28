Автомобиль «Иж» сбил девушку на переходе в Барнауле

В Барнауле (Алтайский край) в результате наезда автомобиля «Иж» пострадала девушка. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла вечером 27 октября на улице Эмилии Алексеевой неподалеку от дома № 76. Водитель автомобиля «Иж» сбил девушку, которая пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате наезда пешеход получила различные травмы и была доставлена в горбольницу № 12, пишет altapress.ru. По факту случившегося организована проверка, все обстоятельства устанавливаются.

27 октября сообщалось, что в Иркутске ожидает суда 61-летний мужчина, который за рулем «УАЗа» насмерть задавил пьяную спящую женщину. Следствие полагает, что он переместил тело погибшей и затем заявил о своей непричастности к происшествию.