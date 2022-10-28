В ГД внесут законопроект о приостановлении судопроизводств для участников СВО

Сенаторы и депутаты 28 октября внесут законопроект о едином перечне оснований для приостановки судопроизводств и исполнительных производств для участников боевых действиях в составе Вооруженных сил РФ, мобилизованных на военную службу, а также добровольцев. На выплату алиментов данная мера распространяться не будет. Это следует из проекта закона и пояснительной к нему записки, имеющейся в распоряжении «Известий».

«Настоящим проектом предлагается закрепить в АПК, ГПК, КАС и ФЗ об ИП единый перечень оснований для приостановления судопроизводства и исполнительного производства, включив в их число случаи: участия в боевых действиях в составе Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов, созданных в соответствии с законодательством РФ, участия в проведении контртеррористической операции», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Кроме того, в предлагаемый перечень войдет выполнение задач в условиях чрезвычайного или военного положения, а также вооруженного конфликта, призыва на военную службу по мобилизации и заключение контракта о добровольном содействии в выполнении задач ВС РФ. При этом перечисленные случаи не станут освобождать от выплаты алиментов в отношении несовершеннолетних детей, а также по исполнению обязательств о возмещении вреда в связи со смертью кормильца.

Цель таких поправок — привести к единообразию список оснований для приостановления судами производства по делам в рамках гражданского, арбитражного, административного права. Пока АПК, ГПК, КАС и ФЗ об ИП по-разному трактуют данные вопросы. Более того, действующие нормы не защищают процессуальные права мобилизованных и добровольцев до момента начала боевых действий, например, во время распределения, подготовки и обучения. Как пояснили авторы, такое решение несправедливо и производства по делам этих граждан также должны приостанавливаться.

«Поскольку данные нормы ГПК, АПК, КАС, ФЗ об ИП до настоящего времени массово не применялись, они не повлекли серьезных затруднений в правоприменительной практике. Сформировалась лишь незначительная судебная практика военных судов. Однако в связи с проведением специальной военной операции правовое регулирование данных положений потребовало актуализации для действующих сотрудников силовых и правоохранительных структур», — пояснили авторы законопроекта.

Мера обеспечит единый подход к обеспечению процессуальных прав не только сотрудников Минобороны, но и сотрудников Росгвардии, полиции, ФСБ, МЧС, прокуратуры и Следственного комитета РФ, иных уполномоченных федеральных государственных органов, а также мобилизованных и добровольцев.

24 сентября президент России Владимир Путин подписал пакет поправок о военной службе. Так, призванные на военные сборы из запаса будут нести уголовную ответственность за неявку или самовольное оставление места службы наравне с контрактниками. Кроме того, вводится уголовная ответственность за добровольную сдачу в плен (от 3 до 10 лет) и за мародерство (до 15 лет).