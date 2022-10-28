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МВД Белоруссии признало экстремистской группу под руководством Цепкало

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Фото: РИА Новости/Sputnik/Виктор Толочко
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МВД Белоруссии признало экстремистским формированием и запретило деятельность сторонников претендента на пост президента страны Валерия Цепкало, сообщается 28 октября на сайте ведомства.

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Отмечается, что решение распространяется на интернет-сайты политика, фонд Belarus Future, инициативу Tribunal live, а также на страницы политика в соцсетях и его Telegram-канал.

В 2021 году стало известно, что в Белоруссии признали экстремистскими Telegram-канал и соцсети «Радио Свобода — Беларусь» (в России «Радио Свобода» признано иностранным агентом). Также МВД страны признало экстремистскими интернет-ресурсы польского телеканала «Белсат».

В 2020 году Цепкало хотел принять участие в выборах президента Белоруссии, но не был зарегистрирован в качестве кандидата. Сейчас он вместе с семьей находится за пределами страны, откуда продолжает политическую деятельность.

После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. В феврале 2021 года КГБ Белоруссии констатировало, что проявления протестов практически сошли на нет. Против ряда лидеров оппозиции были возбуждены уголовные дела.

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