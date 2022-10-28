Три человека погибли в ДТП с бензовозом в Омской области
В Москаленском районе Омской области в результате столкновения легковушки с бензовозом погибли три человека, также пострадал годовалый ребенок. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
Авария произошла вечером 27 октября на 720-м км трассы Челябинск – Новосибирск. Предварительно установлено, что 29-летний водитель легкового Fiat не справился с управлением, машина выехала на встречную полосу и врезалась в бензовоз Volvo, пишет ИА «ОМСКРЕГИОН».
В результате ДТП водитель легковушки и его 61-летняя пассажирка погибли на месте. Различные травмы получили еще два пассажира: 25-летняя девушка и годовалая девочка. Их доставили в больницу, где спустя некоторое время девушка скончалась.
Как уточняет ИА «Город55», по факту смертельного столкновения полиция организовала проверку. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.
24 октября в Иркутской области лоб в лоб столкнулись автомобили Kia Rio и Toyota Corolla Fielder, двигавшиеся навстречу друг другу. Погибли два человека, еще четверо пострадали.