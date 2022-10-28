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Прокуратура Швеции проведет осмотр диверсий на СП в Балтике с помощью ВС страны

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Фото: Global Look Press/Danish Defence
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Прокурор Матс Юнгквист вместе со службой безопасности Швеции (SÄPO) отправил запрос в вооруженные силы страны с просьбой поспособствовать в дополнительной проверке морского дна в пределах шведской экономической зоны для углубленного осмотра мест диверсий на газопроводах «Северный поток». Об этом 28 октября пишет Expressen.

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«Я решил вместе с полицией безопасности провести ряд дополнительных исследований на месте преступления. После запроса вооруженные силы решили помочь предварительному расследованию. У вооруженных сил есть ресурсы и опыт, необходимые для того, чтобы обследовать место преступления так, как мы хотим. Я хочу подчеркнуть, что все заинтересованные органы хорошо сотрудничают и мы интенсивно работаем вместе в рамках текущего предварительного расследования», — приводит ведомство слова прокурора.

Юнгквист также добавил, что Швеция сотрудничает со всеми странами, однако для детального расследования необходим спокойный подход.

«Я прекрасно понимаю большой интерес к проводимому предварительному следствию. Но как для предварительного следствия, так и для нашего различного сотрудничества важно, чтобы мы теперь работали в тишине и покое», — отметил он.

Ранее, 26 октября, сообщалось, что ВС Швеции в течение текущей недели будут проводить дополнительное обследование морского дна в районе диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» (СП и СП-2). В этот же день сообщалось, что Дания, ФРГ и Швеция не будут разглашать результаты расследований по СП и СП-2, пока не получат неопровержимых доказательств.

26 сентября на газопроводах СП и СП-2 было зафиксировано падение давления. В Дании и Швеции после осмотра места ЧП подтвердили, что газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» были повреждены из-за взрывов. Известно, что повреждены три нитки системы.

Президент России Владимир Путин назвал аварии на газопроводах актом международного терроризма. Следователи ФСБ России возбудили уголовное дело.

ФРГ, Дания и Швеция создали совместную группу для расследования инцидентов. России отказали в допуске к расследованию произошедшего.

Пресс-секретарь председателя правления ПАО «Газпром» Сергей Куприянов 10 октября напомнил о взрывателе НАТО, который был обнаружен под газопроводом «Северный поток» еще 6 ноября 2015 года.

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