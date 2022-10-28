Конфликтолог оценил слова Пашиняна о согласии на межгосударственные отношения с Баку

Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов в беседе с «Известиями» 28 октября оценил слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что Ереван согласен установить межгосударственные отношения с Баку по принципам, которые предлагает Россия, и со своей стороны готов подтвердить это на встрече лидеров трех стран в Сочи.

Денисов отметил, что пока рано судить о позиции Армении лишь по заявлениям, нужно «оценивать и характеризовать конкретные действия».

«Рано говорить о том, пошла ли Армения на уступки, насколько вообще обоснованы и серьезны подобные заявления. <…> Потому что за последнее время столько уже было противоречивых заявлений, в том числе и со стороны высшего руководства Армении, что полагаться на то, что вот теперь всё изменится и будет идти в конструктивном, нормальном русле по урегулированию, лично у меня никаких оснований нет», — сказал эксперт.

Он также предположил, что заявления Пашиняна могут быть сделаны для того, чтобы «немножко смягчить ситуацию, связанную с вовлечением ряда других западных игроков в процессы урегулирования».

Ранее в пятницу спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что Россия продолжит помогать и способствовать подписанию мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Россия выступала в качестве посредника и продолжит оказывать содействие в том, чтобы два государства вышли на подписание мирного договора, подчеркнула спикер.

26 октября премьер-министр Армении сообщил, что планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным и азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым по приглашению президента России и провести трехстороннюю встречу в Сочи 31 октября. Пашинян уточнил, что планирует обсудить с Путиным и Алиевым вопросы безопасности и стабильности в Нагорном Карабахе.

Последний раз ситуация на армяно-азербайджанской границе обострялась в сентябре. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации, а также сообщили о погибших с каждой из сторон.

Отношения Армении и Азербайджана обострены на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов. В ноябре того же года Армения и Азербайджан при участии Москвы подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.