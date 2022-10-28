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Норвегия ввела новый пакет антироссийских санкций

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф
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Норвегия ввела новый пакет антироссийских санкций. Об этом в пятницу, 28 октября, сообщила пресс-служба норвежского правительства.

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Под санкции попали 30 российских чиновников и семь организаций.

«Норвегия снова поддерживает ЕС в отношении санкций против России, чтобы сохранить давление на правительство страны и его сторонников», — приводятся в сообщении на сайте кабмина слова министра иностранных дел Анникен Хюитфельдт.

25 октября сообщалось, что МИД Эстонии призвал ЕС принять девятый пакет санкций против России, а также распространить ограничительные меры на белорусский режим и установить потолок цен на нефть, чтобы навредить финансированию «русской военной машины».

20 октября о необходимости обсуждения нового пакета санкций в отношении России заявил президент Литвы Гитанас Науседа. Он отметил, что необходимо создать трибунал «за преступления против Украины» и ввести новые санкции против России, а также в отношении Белоруссии за то, что власти страны поддерживают РФ.

Ранее, 19 октября, высокопоставленный источник в Брюсселе заявил журналистам о том, что ЕС ввел уже так много санкций против России, что его возможности для принятия новых мер становятся всё более ограниченными.

До этого, 16 октября, стало известно, что Евросоюз собирается рассмотреть девятый пакет антироссийских санкций. Предполагается, что в него войдет перечень персональных ограничений.

Восьмой пакет антироссийских санкций был принят 6 октября. Он предусматривает запрет перевозок нефти из России по цене выше установленного потолка по морю с декабря, нефтепродуктов — с февраля. Расширяется запрет на импорт и экспорт товаров, включая стальную продукцию, технику, химикаты, пластик, сигареты.

Санкции против России ужесточили после начала российской операции по защите мирного населения в Донбассе. Однако меры уже негативно сказались на самих странах Запада, где усугубился энергетический кризис, возник риск рецессии, рекордно выросли инфляция и цены.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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