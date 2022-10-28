У российского миллиардера из списка Forbes вымогали 40 млн рублей

Российский миллиардер, основатель сельскохозяйственной компании «Русагро» Вадим Мошкович едва не лишился 40 млн рублей. Как сообщил 28 октября Telegram-канал «112», миллиардера из списка Forbes попытались обмануть мошенники.

Выяснилось, что еще с августа неизвестный требовал у бизнесмена крупную сумму под предлогом того, что у вымогателя якобы имелись секретные сведения о деятельности холдинга предпринимателя. Кроме того, мошенники утверждали, что в их распоряжении также якобы есть фотографии и переписки, порочащие честь самого бизнесмена.

«Мошкович на шантаж отреагировал адекватно — обратился в полицию. Накануне при передаче денег в ресторане «Веранда у дачи» на Рублевке злодея задержали», — отмечено в Telegram-канале.

Вымогателем оказался 49-летний безработный Валерий Осташин из подмосковного города Клин. При задержании он не оказал сопротивления правоохранителям. Требуемые им 40 млн рублей, а также телефоны и ноутбуки афериста были изъяты в качестве вещественных доказательств, а сам Осташин был препровожден в изолятор временного содержания.

Ранее, 26 октября, сообщалось, что журналистка Ксения Собчак уехала в Литву через Белоруссию, предъявив паспорт гражданки Израиля. Одновременно в загородном доме телеведущей в Московской области провели обыск, а ее коммерческого директора Кирилла Суханова арестовали по делу о вымогательстве.

По данным следствия, он и экс-главред журнала «Татлер» Ариан Романовский намеревались получить 11 млн рублей от главы «Ростеха» Сергея Чемезова за удаление постов в Telegram-канале «Тушите свет». Собчак стала подозреваемой по делу.