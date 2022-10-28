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Слуцкий предупредил Запад об угрозе вселенской катастрофы

Лидер ЛДПР Слуцкий предупредил страны Запада об угрозе вселенской катастрофы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Нынешнее нагнетание напряженности в мире, которое исходит со стороны Запада, грозит миру вселенской катастрофой. Об этом заявил 28 октября лидер Либерально-демократической партии РФ (ЛДПР) Леонид Слуцкий.

«Кризис приобрел глобальный характер»
Выступление Владимира Путина на «Валдае». Основные цитаты

«Нынешние руководители в Вашингтоне и Брюсселе должны понимать и отдавать отчет, что дальнейшее нагнетание реально чревато вселенской катастрофой. Карибский кризис 2.0 может обернуться апокалипсисом», — заявил глава партии в комментарии Telegram-каналу «Специально для RT».

Слуцкий отметил, что среди западных политиков сегодня нет фигуры, которую можно было бы сравнить с президентом США Джоном Кеннеди.

«Да и [президент РФ] Владимир Путин при всем масштабе его личности не готов, как он сам сказал, ассоциировать себя с [генсеком СССР Никитой] Хрущевым», — указал Слуцкий, процитировав слова российского лидера, сказанные им на Валдайском форуме.

По мнению депутата, прямых исторических параллелей с сегодняшними событиями в мировой политике проводить, конечно, не стоит, но урок Карибского кризиса состоит в том, что лидеры государств обязаны находить в себе решимость достичь компромисса ради спасения мира от уничтожения.

Ранее в этот день политический аналитик Александр Асафов в беседе с «Известиями» рассказал о том, как выступление президента России Владимира Путина на дискуссионном клубе «Валдай» может повлиять на дальнейшие взаимоотношения РФ с остальным миром. Политолог добавил, что западные страны хотят сохранения однополярной модели, того мира, «которым они управляют через насилие, революции и смены режимов».

В свою очередь, обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус указал, что Белому дому следовало бы прислушаться к президенту России и начать переговоры с РФ, так как эта необходимость «вопиюще очевидна». По мнению журналиста, президент США Джо Байден должен показать, что американцы «не стремятся к уничтожению России и хотят избежать прямого военного конфликта».

27 октября в ходе выступления на дискуссионном клубе «Валдай» президент России назвал цель ядерной риторики Запада. Глава государства подчеркнул, что она кроется в стремлении США и европейских стран надавить на всех участников международного сообщества для противостояния России.

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