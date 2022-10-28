Реклама
Прямой эфир
Мир
Более 70 судов задержано за время реализации зерновой сделки из-за нарушений
Мир
Ереван готов установить отношения с Баку на предложенных РФ принципах
Общество
Синоптик пообещал мокрый снег в столичном регионе в ночь на 31 октября
Мир
Побывавший в плену боец ДНР заявил, что в Верховной раде не желают мира
Авто
АвтоВАЗ изменил цветовую гамму внедорожника Lada Niva Travel
Мир
Мужчина взорвал гранату в гостинице Тбилиси
Мир
Орбан заявил о попадании Евросоюза в яму из-за санкций против России
Экономика
Итальянские Pirelli и Ferrero не намерены уходить из России
Общество
Черные ящики разбившегося Су-30 расшифруют в Люберцах
Политика
В ГД предрекли сокращение помощи Киеву в случае победы республиканцев в США
Мир
Один человек погиб и трое ранены в результате взрыва в Стамбуле
Армия
В Санкт-Петербурге допустили окончание частичной мобилизации 30 октября
Сюжет:

В Китае высоко оценили приверженность Путина принципу единства КНР

В МИД Китая заявили, что высоко ценят приверженность Путина принципу единства Пекина и Тайбэя
0
Фото: REUTERS/Tingshu Wang
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

КНР высоко ценит приверженность президента РФ Владимира Путина принципу единства Китая. Об этом в пятницу, 28 октября, на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Регулярный пролив: почему напряженность вокруг Тайваня не проходит
И может ли постоянное патрулирование региона Китаем прекратить американские провокации

«Мы высоко ценим позицию президента Путина. Я хочу подчеркнуть, что принцип одного Китая является всеобщим консенсусом международного сообщества и общепризнанной базовой нормой международных отношений», — сказал дипломат.

Накануне российский лидер, выступая на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай», заявил, что что Тайвань является неотъемлемой частью КНР, Россия всегда придерживалась этой позиции, а визиты должностных лиц США на остров Москва воспринимает как провокации.

Путин связал визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань с самоуверенностью и чувством безнаказанности, добавив что поступки Запада противоречат здравому смыслу и логике.

Ранее, 15 сентября, Путин осудил провокации США и их сателлитов в Тайваньском проливе. Он добавил, что Россия твердо придерживается принципа «одного Китая».

Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, несмотря на настоятельную просьбу Китая воздержаться от этого шага. Свой визит она назвала свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии.

22 октября Коммунистическая партия Китая (КПК) по итогам XX съезда одобрила внесение в партийный устав положения о противодействии независимости Тайваня.

16 октября председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии открытия съезда КПК заявил, что Китай будет и дальше противостоять сепаратистским действиям, направленным на независимость Тайваня. Он также подчеркнул, что Китай будет противостоять гегемонии и политике грубой силы.

Тайвань является частью Китая, но не находится под управлением Пекина. США утверждают, что не оспаривают принадлежность острова КНР, при этом оказывают поддержку тайваньским властям. Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, контакты возобновились в конце 1980-х годов.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022