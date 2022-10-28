В Китае высоко оценили приверженность Путина принципу единства КНР
КНР высоко ценит приверженность президента РФ Владимира Путина принципу единства Китая. Об этом в пятницу, 28 октября, на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
«Мы высоко ценим позицию президента Путина. Я хочу подчеркнуть, что принцип одного Китая является всеобщим консенсусом международного сообщества и общепризнанной базовой нормой международных отношений», — сказал дипломат.
Накануне российский лидер, выступая на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай», заявил, что что Тайвань является неотъемлемой частью КНР, Россия всегда придерживалась этой позиции, а визиты должностных лиц США на остров Москва воспринимает как провокации.
Путин связал визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань с самоуверенностью и чувством безнаказанности, добавив что поступки Запада противоречат здравому смыслу и логике.
Ранее, 15 сентября, Путин осудил провокации США и их сателлитов в Тайваньском проливе. Он добавил, что Россия твердо придерживается принципа «одного Китая».
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, несмотря на настоятельную просьбу Китая воздержаться от этого шага. Свой визит она назвала свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии.
22 октября Коммунистическая партия Китая (КПК) по итогам XX съезда одобрила внесение в партийный устав положения о противодействии независимости Тайваня.
16 октября председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии открытия съезда КПК заявил, что Китай будет и дальше противостоять сепаратистским действиям, направленным на независимость Тайваня. Он также подчеркнул, что Китай будет противостоять гегемонии и политике грубой силы.
Тайвань является частью Китая, но не находится под управлением Пекина. США утверждают, что не оспаривают принадлежность острова КНР, при этом оказывают поддержку тайваньским властям. Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, контакты возобновились в конце 1980-х годов.