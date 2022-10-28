В Ленобласти двое мужчин изрезали кассира супермаркета

На Привокзальной площади Ленинградской области двое мужчин напали на кассира супермаркета и изрезали его. По данным «Известий», инцидент произошел ночью 27 октября.

Пострадавшим оказался 20-летний работник «Дикси», его нашли истекающим кровью около одного из домов. Он рассказал, что на него набросились двое неизвестных 35–40 лет в темной одежде, после чего жестоко избили.

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии с многочисленными ранениями лица, шеи, груди и живота.

24 марта учащийся школы напал и жестоко избил женщину-продавца в магазине «Ива» в свердловском селе Байкалово. По словам представителя регионального МВД, злоумышленник избил продавщицу металлическим предметом. После этого подросток ограбил магазин и скрылся с места преступления. Позже подростка задержали, он признал вину.