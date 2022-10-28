Китайский IT-гигант Baidu представил серийный кроссовер Robo-01

Компания Baidu силами своего автомобильного подразделения Jidu Auto показала свою первую серийную модель Robo-01. От многих аналогичных моделей электрический полноприводный кроссовер отличается наличием автопилота, о чем 28 октября рассказало издание «Авторевю».

Robo-01 оснащен двумя электромоторами, по одному на каждую ось. Суммарная мощность машины составляет 544 л.с. Тяговая батарея емкостью 100 кВт∙ч обеспечивает запас хода на одном заряде до 600 км пробега.

В салоне вместо руля установлен штурвал, а на передней панели расположен единый широкоформатный экран диагональю 35,6 дюйма. Аналоговых кнопок на панели нет, даже управление трансмиссией интегрировано в экран.

Автопилот машины считывает данные с двух лидаров (они расположены спереди и сзади), 12 камер, 12 ультразвуковых датчиков и пяти радаров. За управление этим комплексом отвечают два процессора Nvidia Orin X общей производительностью триллион операций в секунду.

Первой на рынок выйдет версия Robo-01 Lunar Edition, тираж которой первоначально составлял 1000 экземпляров, но уже в день презентации машины его увеличили до 2000 электромобилей. Цена новинки составляет $55 тыс. (примерно 3,4 млн рублей).

Первые шаги в автомобилестроении Baidu начинала с компанией BMW, потом было заключено сотрудничество с китайской BYD, однако проект по выпуску электромобиля был реализован с третьим партнером. Электроплатформу Sustainable Experience Architecture (SEA) предоставил автомобильный холдинг Geely.

26 октября компания «Моторинвест» официально объявила о том, что в России стартовали продажи российского электромобиля Evolute i-Pro. Он оснащен электродвигателем мощностью 150 л.с., который обладает крутящим моментом 210 Нм. Максимальная скорость i-Pro составляет 145 км/ч. Емкости тяговой батареи в 53 кВт при расходе 12,62 кВт/100 км хватает на 433 км пути. Рекомендованная розничная цена на электромобиль Evolute i-Pro составляет 2 990 000 рублей, а дилерская сеть «Моторинвеста» охватывает пока шесть регионов России.