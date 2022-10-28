В Санкт-Петербурге допустили окончание частичной мобилизации 30 октября

Частичная мобилизация в Санкт-Петербурге может закончиться 30 октября. Об этом 28 октября заявил глава городского законодательного собрания (ЗакСа) Александр Бельский.

«По моим данным, мобилизацию закончат до воскресенья», — сказал он в эфире радио «Комсомольская правда».

Депутат напомнил, что в середине октября президент России Владимир Путин сказал, что мобилизация должна закончиться в течение двух недель. При этом точно ли к 30 октября в Петербурге прекратят рассылать повестки, председатель ЗакСа утверждать не может, поскольку не имеет такой информации.

Ранее, 14 октября, Путин предположил, что все мобилизационные мероприятия будут завершены в течение примерно двух недель. В тот же день его пресс-секретарь Дмитрий Песков, исходя из этих слов главы государства, пришел к выводу, что частичная мобилизация закончится до конца октября. Он также отметил, что президент не получал никаких предложений о дополнительных мобилизационных мерах от Минобороны РФ.

Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября. Министр обороны РФ Сергей Шойгу тогда пояснил, что данная мера необходима для контроля над территориями, ранее освобожденными в ходе спецоперации на Украине.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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