Путин назвал предстоящее десятилетие самым важным со времен окончания Второй мировой войны

Мир стоит на историческом рубеже, и следующее десятилетие — самое опасное, непредсказуемое и важное со времен Великой Отечественной войны. Об этом заявил 27 октября президент России Владимир Путин, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Российский лидер отметил, что Запад не сможет помешать изменению мирового порядка. Корни происходящей в современном мире ситуации уходят в события 1991 года, когда перестал существовать СССР, что разрушило равновесие геополитических сил.

Тогда Запад почувствовал себя победителем и провозгласил однополярное мироустройство, указал Путин. А США и западные страны решили, что только их воля и культура имеют право на существование и человечество должно жить их интересами.

«Теперь этот исторический период безраздельного доминирования Запада в мировых делах завершается, уходит в прошлое однополярный мир», — заявил президент РФ.

Путин отметил, что кризис на планете действительно приобрел глобальный характер и он затрагивает всех.

«Тут не надо питать никаких иллюзий. Перед человечеством сейчас, по сути, два пути: или дальше накапливать груз проблем, который неизбежно всех нас раздавит, или всё же вместе попытаться найти решения. Пусть и неидеальные, но работающие, способные сделать наш мир более стабильным и более безопасным», — указал российский лидер.

Президент добавил, что Россия просто отстаивает свое право на существование и свободное развитие, а не бросает вызов элитам Запада. По словам Путина, в то время, когда в настоящем сейчас формируется мироустройство будущего, в этом процессе важно дать слово каждому народу и принять во внимание каждые общество, культуру и систему мировоззрения идей. И здесь нельзя ни в коем случае навязывать никому единой истины, отметил глава государства. Основой мировой цивилизации, по мнению Путина, являются традиционные общества с их ценностями. И они, в отличие от неолиберальных, в каждой стране неповторимы, подчеркнул президент.

Как написал по итогам выступления российского лидера обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус 28 октября, Белому дому следовало бы прислушаться к президенту России и начать переговоры с РФ, так как эта необходимость «вопиюще очевидна». По мнению журналиста, президент США Джо Байден должен показать, что американцы «не стремятся к уничтожению России и хотят избежать прямого военного конфликта».

Тогда же представитель Института Шиллера при ООН в Нью-Йорке Ричард Блэк указал, что речь Владимира Путина, которую он произнес на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», будет внимательно изучаться общественностью в США и Европе. Эксперт подчеркнул, что в Институте Шиллера согласны с тем, что нынешний кризис возник из-за «ослепления» властей западных стран, которые ранее постоянно отвергали российские предложения о диалоге в сфере безопасности и сотрудничества.

27 октября представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что речь президента РФ была мировоззренческой и прикладной, она войдет в золотую десятку выступлений российского лидера. Представитель Кремля добавил, что Путин изложил в речи свое понимание того, что должно появиться в результате этого десятилетия. Кроме того, он выразил уверенность, что речь Путина на «Валдае» будут читать и перечитывать.

Президент традиционно встречается с участниками «Валдая» с момента основания международного дискуссионного клуба в 2004 году. Открытие XIX заседания «Валдая» состоялось 24 октября в Москве. В этом году в дискуссиях принимает участие около 110 экспертов в области политики и экономики из 41 страны мира. Главный лозунг клуба этого года — «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех».