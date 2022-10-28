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В ГД предрекли сокращение помощи Киеву в случае победы республиканцев в США
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В ГД предрекли сокращение помощи Киеву в случае победы республиканцев в США

Депутат Чепа: Вашингтон сократит помощь Киеву, если на выборах в конгресс США победят республиканцы
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Фото: Global Look Press/Staff Sgt. Cassandra Johnson
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Помощь Украине от США будет продолжена, но, скорее всего, в меньших объемах, если на выборах в конгресс США победят республиканцы. Об этом 28 октября заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

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Таким образом он прокомментировал слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Вашингтон продолжит оказывать помощь Киеву даже в случае победы республиканцев на промежуточных выборах в США.

«Мы прекрасно понимаем, какая внутренняя борьба происходит в США, и в случае победы республиканцев, конечно, произойдут определенные изменения. Республиканцы обвинят демократов в ошибках, но тем не менее я абсолютно уверен, что помощь продолжится, хотя в меньшем количестве», — приводит слова Чепы «Дума ТВ» для «Известий».

26 октября газета The Washington Post сообщила, что Запад опасается развала единства в украинском вопросе в случае победы республиканцев на промежуточных выборах в США. В материале приводятся слова лидера республиканского меньшинства палаты представителей Кевина Маккарти, который 19 октября предупредил, что в случае победы их партия перестанет оказывать безграничную помощь Киеву.

24 октября спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что Вашингтон не прекратит поддерживать Киев, если по итогам промежуточных выборов в стране преимущество получат республиканцы. По ее словам, поддержка Украины является двухпартийной.

В то же время стало известно, что только 29% избирателей Республиканской партии США считают, что Вашингтон обязан поддерживать Украину. 56% сторонников Демократической партии и 38% независимых избирателей полагают, что США должны помогать Киеву. В целом 42% всех респондентов заявили, что у Вашингтона есть обязательства по отношению к Украине.

Промежуточные выборы в обе палаты американского конгресса состоятся 8 ноября 2022 года. Граждане США переизберут весь состав палаты представителей и треть сената. На данный момент законодательная ветвь власти в стране, как и исполнительная, находится под контролем демократов.

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