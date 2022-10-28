В Париже открылась выставка Salon du Chocolat

В Париже открылся ежегодный «Салон шоколада». Крупнейший в мире праздник, посвященный какао и изделиям на его основе, продлится до 1 ноября. В программу первого дня вошло дефиле в костюмах, украшенных шоколадом. Наряды разработали известные дизайнеры и шоколатье, передает телеканал «Известия». Параллельно работает выставка сладостей, приготовленных по рецептам стран всего мира. «Салон шоколада» в Париже проходит уже в 27-й раз.



Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.