Определены 17 победителей премии «Топ-1000 российских менеджеров»

27 октября 2022 года в «Геликон-опере» были названы победители юбилейной XX премии «Топ-1000 российских менеджеров».

Академики премии, организованной Ассоциацией менеджеров в партнерстве с ИД «Коммерсант», определили лучших управленцев в 17 номинациях. Впервые в истории премии был награжден директор по цифровой трансформации.

20 лет Ассоциация менеджеров выявляет и поощряет самые эффективные управленческие практики, чтобы содействовать российскому бизнесу во внедрении совершенных профессиональных стандартов.

«В 20-й раз Ассоциация менеджеров вместе с деловым сообществом награждает тех, кто является золотыми кадрами российской экономики, тех, от кого напрямую зависит ее будущее. Мы начинали премию с семи номинаций. И далее, шаг за шагом, год за годом, следовали за изменениями отечественного бизнеса, наблюдали за эволюцией новых направлений. XX премия — это 12 основных и пять специальных номинаций. Победитель в одной из них — «Директор по цифровой трансформации» — награждается впервые. Ассоциация менеджеров поздравляет всех победителей», — открыл церемонию награждения Дмитрий Зеленин, президент-основатель Ассоциации менеджеров.

Победители XX премии «Топ-1000 российских менеджеров»:

лучший высший руководитель — Владимир Верхошинский, главный управляющий директор, Альфа-Банк;

лучший финансовый директор — Дмитрий Пьянов, заместитель президента-председателя правления, Банк ВТБ;

лучший коммерческий директор — Филипп Сапронов, директор по продажам, «Инвитро»;

лучший директор по информационным технологиям — Максим Сапронов, технический директор, «Авито»;

лучший директор по маркетингу — Антон Берлин, вице-президент — руководитель блока сбыта и коммерции, «Норникель»;

лучший директор по общественным и корпоративным связям — Реваз Юсупов, заместитель генерального директора по связям с общественностью и маркетингу, Центр развития перспективных технологий;

лучший директор по правовым вопросам — Павел Громов, директор юридического департамента, «АШАН Ритейл Россия»;

лучший директор по отношениям с органами власти — Сергей Григорьев, заместитель генерального директора, директор по связям и коммуникациям, Сибирская угольная энергетическая компания;

лучший директор по корпоративному управлению — Екатерина Кулакова, корпоративный секретарь, АФК «Система»;

лучший директор по персоналу — Наталья Альбрехт, заместитель генерального директора по управлению персоналом, «Русал»;

лучший директор по логистике — Юлия Коваленко, руководитель операционной логистики, «Сибур»;

лучший директор по корпоративной социальной ответственности и устойчивому развитию — Ирина Бахтина, директор по устойчивому развитию, «Русал»;

лучший директор по закупкам — Татьяна Карасева, вице-президент, директор по закупкам, «Ростелеком»;

лучший директор по развитию — Юлия Осетинская, генеральный продюсер, «Союзмультфильм»;

лучший директор по связям с инвесторами — Татьяна Волочкович, директор по связям с инвесторами, VK;

лучший директор по цифровой трансформации — Андрей Белевцев, директор дирекции по цифровой трансформации, «Газпром нефть»;

лучший независимый директор — Алексей Германович, независимый директор в компаниях «Норникель» и «Банк «Санкт-Петербург».

На сцену поднимались вручать статуэтку премии Станислав Наумов, заместитель председателя комитета по экономической политике Государственной думы Российской Федерации; Денис Кравченко, первый заместитель председателя комитета по экономической политике Государственной думы Российской Федерации; Руслан Ибрагимов, независимый неисполнительный директор «Евраз» и другие.

В этом году рейтинг и премия «Топ-1000 российских менеджеров» собрали рекордное количество участников: более 2000 номинантов рейтинга, более 400 претендентов на премию, более 800 гостей. Это еще раз говорит о том, что проекты являются одними из самых ожидаемых и важных в российской деловой среде. Постоянных членов академии премии на данный момент более 400, при этом многие из них являются неоднократными лауреатами и финалистами рейтинга.

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