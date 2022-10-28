В декабре жителей столицы впервые наградят знаком отличия «Волонтер Москвы»

Более тысячи заявок поступило на получение знака отличия «Волонтер Москвы», который был учрежден столичным правительством в июне этого года, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

По ее словам, заявки с предложением поощрить того или иного волонтера подают образовательные учреждения, некоммерческие организации, различные городские структуры и компании.

«Сегодня к волонтерскому движению присоединилось уже больше 835 тыс. горожан. Столица ценит неравнодушие, активность и вклад волонтеров в ее развитие. Знак отличия будет вручаться впервые. Его получат 30 москвичей. Это те люди, которые всегда готовы прийти на помощь и оказать поддержку», — рассказала Сергунина.

Отбором претендентов, которые больше всего времени посвятили волонтерству, займется экспертный совет. Памятный символ вручат тем, кто занимается данной деятельностью не менее двух лет. При этом учитывается волонтерский стаж, а также их участие в благотворительных проектах различного уровня — от районного до международного.

Церемония награждения пройдет в декабре. Знак отличия можно получить только один раз. Сама награда будет выполнена из металла золотистого цвета, диаметр медали составит 32 мм. На лицевой стороне расположится рельефное изображение Георгия Победоносца и контур сердца, заполненный красной эмалью, а на оборотной — надписи «Волонтер Москвы» и «Правительство Москвы».

В 2018 году в столице была запущена программа мэра Москвы «Мой район», направленная на комплексное развитие каждого района города. В рамках программы в столице создают современные общественные пространства, вводят новый стандарт культурных, социальных и медицинских учреждений, совершенствуют транспортную, спортивную и досуговую инфраструктуру.