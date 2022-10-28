Опубликован шорт-лист Всероссийской премии «За верность науке-2022»

Экспертный совет определил шорт-листы VIII Всероссийской премии «За верность науке». Лауреаты и дипломанты станут известны на торжественной церемонии награждения, запланированной на конец ноября. Премия проводится в рамках объявленного Президентом России Владимиром Путиным Десятилетия науки и технологий.

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков отметил, что в этом году на конкурс поступило рекордное число заявок.

«По 14 номинациям поступило более тысячи заявок из 75 регионов России: от Москвы до Владивостока. Мы видим, что наука и открытия наших исследователей становятся доступны все большему количеству людей. И это, безусловно, созвучно тем задачам, которые поставлены Президентом России в рамках Десятилетия науки и технологий. Поскольку популяризация российской науки направлена не только на продвижение достижений наших ученых, но и на привлечение молодежи в исследовательскую деятельность и повышение престижа научной карьеры, все это в результате приведет к укреплению научно-технологического суверенитета России», — отметил Министр науки и высшего образования РФ, председатель Оргкомитета Премии Валерий Фальков.

Министр напомнил, что в этом году впервые введены номинации для пресс-служб вузов и научных институтов, а также для студенческих СМИ. По его словам, в вузах проявили к ним особый интерес: по этим направлениям поступило около двухсот заявок.

Популяризация науки — одна из приоритетных государственных задач, обозначенных в Указе о проведении в РФ Десятилетия науки и технологий. Президент неоднократно обращает внимание на то, что наука должна быть открыта и доступна обществу. Премия «За верность науке» служит именно этим целям, а также повышению престижа деятельности российских ученых и развитию профессиональной научной коммуникации.

«Наука – неотъемлемая часть прошлого, настоящего и будущего нашей страны. Реалии сегодняшнего дня в невероятной доступности информации для самых широких кругов. И чем больше появляется каналов информации, тем труднее оценить ее качество и достоверность. Именно поэтому сейчас очень важно получать качественную и проверенную информацию о достижениях науки, новейших исследованиях и перспективах. В этом году премия «За верность науке» включала 14 номинаций, в том числе три специальных приза, учредителями которых выступили Госкорпорации Роскосмос, Росатом и Ростех. Наибольшее количество заявок поступило в номинации «Лучший научно-популярный студенческий проект» — 176. Более 130 заявок подано в номинации для молодых ученых-популяризаторов науки «Наука — это модно». Такое количество проектов, поданных на премию «За верность науке», их разноплановость, очень широкая географии соискателей еще один показатель, что в обществе продолжает расти интерес к российской науке и достижениям наших ученых», — сказала заместитель директора по научной работе НИЦ «Курчатовский институт», сопредседатель Экспертного совета Премии Екатерина Яцишина.

Высокий уровень заявленных проектов отметила заместитель председателя Наблюдательного совета Российского общества «Знание», сопредседатель Экспертного совета Премии Любовь Духанина: «В этом году на премию поступило рекордное количество заявок. Но мы отметили не только увеличивающееся год от года количество участников, но и повышение качества проектов и их разнообразие. Среди финалистов есть федеральные СМИ, научные институты, вузы, коммерческие компании, молодежные проекты. Представлено множество форматов популяризации науки, в том числе VR-музеи, квесты, комиксы, научные шоу на радио и телевидении, подкасты, проекты в сфере Art&Science».

Победители VIII Всероссийской премии «За верность науке» получат денежное вознаграждение, а также специальные призы от партнеров конкурса: путешествие на атомном ледоколе, поездку на один из российских космодромов или экскурсию на вертолетный завод в Казани. В этом году призовой фонд составит 2,6 млн рублей для 11 номинаций, об этом решении было объявлено Благотворительным фондом «Искусство, наука и спорт».

Премия присуждается с 2015 года за выдающиеся достижения в области научной коммуникации и популяризации науки. Ее организатором выступает Минобрнауки России, партнеры мероприятия — Российская академия наук, НИЦ «Курчатовский институт» и МГУ имени М. В. Ломоносова. Уже более пяти лет подряд поддержку премии оказывает Благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт».