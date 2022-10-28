Читатели Die Welt ответили негативно высказавшемуся о РФ Зеленскому

Читатели аккаунта немецкого издания Die Welt в Twitter раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, сравнившего борьбу киевского режима с Россией с сопротивлением нацистам во Второй мировой войне.

Так, один из комментаторов назвал украинского лидера самым известным нацистом современности, другой — новым Гитлером.

Несколько пользователей призвали издание не публиковать высказывания Зеленского.

«Как немецкие СМИ до сих пор распространяют его оскорбительные заявления? Вы потеряли всякое уважение. Этого парня нужно отменить», — написал один из них.

Со своим громким заявлением президент Украины выступил накануне в видеообращении к гражданам страны.

Ранее, 5 октября, президент РФ Владимир Путин отметил, что на Украине поощряли возрождение неонацизма и прославляли Гитлера. При этом он указал на то, что «ядовитый неонацизм» есть во всем мире, включая Россию, однако в РФ нацистов преследуют, а на Украине возвеличивают.

До этого, 16 мая, он уточнил, что на Украине нацизм поощряется на государственном уровне.

8 мая бывший офицер ГДР полковник флота Герцхард Маттес выразил мнение о том, что страны Запада способствовали развитию неонацизма на Украине и пытаются замалчивать многие факты о происходящем.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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