ФСБ задержала четырех сторонников украинских националистов за подготовку теракта на Ставрополье

В ФСБ заявили, что четырех человек арестовали на Ставрополье за подготовку теракта на административном объекте 28 октября.

В местах жительства задержанных, а также в тайнике на территории Предгорного района были найдены огнестрельное оружие и взрывные устройства. Также были обнаружены методическая литература по организации массовых беспорядков и компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства.

В настоящий момент задержанные помещены под стражу, уголовное дело возбуждено по статье «Теракт».

Один из задержанных рассказал, что участники группы являются сторонниками «Азова» (запрещенная в России террористическая организация). Он пояснил, что у группы имелись средства для совершения противоправных акций и диверсий. Кроме того, по его словам, участники унаследовали призывы к убийствам русскоговорящего населения на территории Украины.

12 октября стало известно, что силовики предотвратили теракт на транспортно-логистическом терминале в Брянске, был задержан гражданин Украины. Суд заключил его под стражу.