Реклама
Прямой эфир
Мир
Более 70 судов задержано за время реализации зерновой сделки из-за нарушений
Мир
Ереван готов установить отношения с Баку на предложенных РФ принципах
Общество
Синоптик пообещал мокрый снег в столичном регионе в ночь на 31 октября
Мир
Побывавший в плену боец ДНР заявил, что в Верховной раде не желают мира
Авто
АвтоВАЗ изменил цветовую гамму внедорожника Lada Niva Travel
Общество
Задержанные за подготовку теракта на Ставрополье являются сторонниками «Азова»
Общество
Ректора РБУ Балыхина отстранили от работы после ареста
Наука
В магазинах сообщили о новых официальных поставках PlayStation
Мир
Генсек НАТО заявил об отсутствии влияния выборов в США на помощь Киеву
Общество
Россиянам напомнили о длинных выходных в связи с Днем народного единства
Мир
Европе предрекли сложности в случае сокращения помощи США Украине
Мир
Мишустин назвал нелегитимные санкции Запада причиной сложностей в мировой экономике

Мужчина взорвал гранату в гостинице Тбилиси

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мужчина взорвал ручную гранату в одном из номеров гостиницы в Тбилиси, расположенной на Аллее Агамашенебели. Об этом в пятницу, 28 октября, сообщил грузинский телеканал «Имеди».

Глухие души: по Грузии прокатилась волна протестов
Тбилисские полицейские избили ребенка-инвалида

Известно, что взрывной волной в здании выбило окна. При этом пострадавших, кроме самого зачинщика инцидента, нет. Отмечается, что мужчину в тяжелом состоянии доставили в Национальный медицинский центр имени О. Гудушаури.

По данным журналистов, незадолго до взрыва молодой человек снял номер в гостинице на втором этаже. Сообщается, что у него были финансовые затруднения.

В пресс-службе грузинского МВД сообщили, что по факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье «Взрыв», что может караться лишением свободы на срок от четырех до семи лет.

Ранее, 23 декабря 2021 года, сообщалось, что пять человек, в том числе двое детей, пострадали в результате взрыва газа в жилом многоквартирном доме в столице Грузии. Инцидент произошел в тбилисском районе Глдани. Причиной взрыва стала открытая газовая плита.

19 декабря 2021 года взрыв, предположительно из-за утечки газа, произошел в жилом доме района Вазисубани на окраине Тбилиси. В результате инцидента пострадали четыре человека.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022