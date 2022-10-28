Мужчина взорвал гранату в гостинице Тбилиси

Мужчина взорвал ручную гранату в одном из номеров гостиницы в Тбилиси, расположенной на Аллее Агамашенебели. Об этом в пятницу, 28 октября, сообщил грузинский телеканал «Имеди».

Известно, что взрывной волной в здании выбило окна. При этом пострадавших, кроме самого зачинщика инцидента, нет. Отмечается, что мужчину в тяжелом состоянии доставили в Национальный медицинский центр имени О. Гудушаури.

По данным журналистов, незадолго до взрыва молодой человек снял номер в гостинице на втором этаже. Сообщается, что у него были финансовые затруднения.

В пресс-службе грузинского МВД сообщили, что по факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье «Взрыв», что может караться лишением свободы на срок от четырех до семи лет.

Ранее, 23 декабря 2021 года, сообщалось, что пять человек, в том числе двое детей, пострадали в результате взрыва газа в жилом многоквартирном доме в столице Грузии. Инцидент произошел в тбилисском районе Глдани. Причиной взрыва стала открытая газовая плита.

19 декабря 2021 года взрыв, предположительно из-за утечки газа, произошел в жилом доме района Вазисубани на окраине Тбилиси. В результате инцидента пострадали четыре человека.